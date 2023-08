Hinchas de Juventus invadieron la cancha en protesta por el posible fichaje de Lukaku

Juventus jugó su último amistoso de pretemporada frente a su equipo Sub 21 y los fanáticos aprovecharon para manifestarse en contra del posible fichaje del delantero belga Romelu Lukaku, exjugador de Inter de Milán.

Durante el partido se escuchó el grito"¡Noi Lukaku non lo vogliamo! (Nosotros no queremos a Lukaku)". Además, una vez finalizado el encuentro los hinchas entraron a la cancha y repitieron la consigna.

Chelsea, dueño del pase de Lukaku, negoció con la "Vecchia Signora" tras su préstamo en Inter y las cifras rondan los 40 millones de euros. Los seguidores turineses no desean ver al ex"renoazurro" con su camiseta.

- Mira la protesta de los hinchas de Juventus en su estadio:

❗❗Juventus fans on the pitch gathered to chant:



"WE DON'T WANT LUKAKU"#Juventus pic.twitter.com/Y6fRJraXko