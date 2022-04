José Mourinho a periodista que lo criticó por la radio: Ahora vienes delante de mí y te cagas

El entrenador portugués José Mourinho tuvo un cruce fiel a su estilo este fin de semana en rueda de prensa, al encarar a un periodista en la antesala del encuentro de AS Roma y Sampdoria en la Serie A.

El estratega luso concedió la conferencia y tuvo un encontrón con el comunicador, quien había criticado en su programa radial el funcionamiento que estaba teniendo el conjunto romano los últimos partidos.

Ante ello, Mourinho disparó con todo contra el periodista. "Después de haberte escuchado ayer en la radio, esperaba una pregunta mucho más agresiva, mucho más crítica y más violenta. No me esperaba una pregunta tan fácil", apuntó.

"La conclusión es que tú en la radio eres muy agresivo y violento... y luego llegas aquí y te cagas delante de mí", remató "Mou".

🗣️💬 "À la radio tu es super agressif et violent, et après tu arrives ici et tu te chies dessus"



José Mourinho recadre sèchement un journaliste en conférence de presse. pic.twitter.com/Zzd7OLR17i