José Mourinho fue expulsado por burlarse del DT rival en el triunfo de Roma

El entrenador portugués José Mourinho fue protagonista este domingo de un particular momento al burlarse del DT rival en el triunfo de su equipo AS Roma sobre Monza en la Serie A, comportamiento que incluso le costó ser expulsado del encuentro.

Es que a la escuadra de la "Loba" le costó imponerse en el partido y solo pudo festejar al minuto 90' con un gol de Stephan El Shaarawy, situación que provocó la reacción del estratega luso.

Al momento de la anotación de su elenco Mourinho miró hacia donde se encontraba Raffaele Palladino, técnico de Monza, y le hizo un gesto de llanto aludiendo a los constantes reclamos que hizo durante el compromiso.

Finalmente el árbitro Giovanni Ayroldi le mostró tarjeta roja a "Mou", quien se perderá la próxima fecha en la que Roma enfrentará al Inter de Alexis Sánchez.

- La reacción de Mourinho ante el DT de Monza:

José Mourinho was sent off again. 😅



He will miss Roma's next Serie A match against his former side Inter. 👀 pic.twitter.com/knndWUdDDl