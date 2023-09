La espectacular presentación de Romelu Lukaku en el Olímpico de Roma

El delantero belga Romelu Lukaku tuvo una espectacular presentación como jugador de Roma ese sábado, en el Estadio Olímpico de la capital italiana, antes de la derrota por 1-2 ante AC Milan.

Lukaku recibió la bienvenida de los hinchas antes del encuentro, con un espectacular despliegue de pirotecnia en el recinto de la "ciudad eterna".

Pese a la tremenda presentación, Lukaku fue suplente e ingresó en el minuto 70, sin poder cambiar el resultado del partido, que terminó en derrota 1-2 ante el Rossonero.

Los goles de los lombardos fueron de Olivier Giroud (9') y Raphael Leao (49'), mientras que Leonardo Spinazzola firmó en único descuento del equipo de José Mourinho (90+2').

Beautiful scenes at the Olimpico for Lukaku 👏👏 pic.twitter.com/4qlTf0fO8R