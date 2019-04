Leonardo Bonucci se defendió tras justificar ataque racista a Moise Kean

El defensor de Juventus Leonardo Bonucci tuvo que salir a explicar sus polémicos dichos sobre el ataque racista sufrido por su compañero Moise Kean, el cual justificó.

El joven delantero recibió ofensas de los hinchas de Cagliari durante la celebración de su gol, algo que para Bonucci fue "50 por ciento culpa de Kean, él sabe que cuando se marca un gol hay que pensar en celebrar con el equipo y nada más".

Sus palabras generaron gran molestia en el mundo del fútbol. JUgadores como Paul Pogba, Raheem Sterling, Memphis Depay y Kevin-Prince Boateng salieron en defensa de Kean.

Debido a esto, Bonucci explicó sus dichos en redes sociales: "Después de 24 horas quiero aclarar mis sentimientos. Me entrevistaron justo al final del partido, y mis palabras fueron claramente mal entendidas, probablemente porque me apresuré en la forma en que expresé mis pensamientos".

"Horas y años no serían suficientes para hablar de este tema. Condeno firmemente todas las formas de racismo y discriminación. Los abusos no son aceptables en absoluto y esto no debe ser mal entendido", apuntó