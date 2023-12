Mourinho: Quiero seguir en Roma, si hay que separarse no será decisión mía

El portugués José Mourinho, entrenador de Roma, disipó este domingo cualquier duda sobre su voluntad de continuar la próxima temporada en el combinado de la "Loba", con el que tiene contrato hasta junio de 2024.

"Yo quiero seguir en Roma. Y si continúo en Roma tenemos que pensar con nuestras limitaciones de 'Fair-play' financiero que a lo mejor es mejor hacer jugar a los jóvenes para desarrollarlos que traer jugadores sin nada que desarrollar ya", declaró a DAZN tras la derrota ante Bologna por 2-0.

"La afición es única y para mí sería dura una separación. Si tiene que suceder no será por mi parte", añadió.

El técnico reconoció que los "rossoblú", que se metió cuarto en la tabla, fue un gran equipo que físicamente fue superior. De hecho, destacó el físico de los suyos como uno de los puntos a mejorar.

"Yo conozco la dimensión de AS Roma. Si estamos todos somos capaces de competir, como ya hicimos la temporada pasada. Pero con bajas (Dybala y Lukaku), nos cuesta. Estoy disponible para empezar de un modo diferente. No he hablado con la directiva todavía de esto", dijo.