Osimhen estudia acciones legales contra Napoli por un video de TikTok

El nigeriano Victor Osimhen, delantero de Napoli, estudia acciones legales contra su propio club por la publicación de un video de humor publicado en la red social TikTok sobre su fallo ante Bologna en un lanzamiento penal.

Justo en el día en el que el presidente del club italiano, Aurelio de Laurentiis, fue inscrito en el registro de sospechosos de la Fiscalía de Roma, acusado de un delito de "falsedad contable" y "declaración fraudulenta" por su implicación en unas presuntas plusvalías ficticias en el fichaje del africano desde Lille, el ariete sumó más leña al fuego con la posibilidad de ir a la justicia contra la institución por un clip en redes.

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.



⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD