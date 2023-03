Paulo Dybala acusó a Juventus: Todavía me deben unos tres millones de euros

El argentino Paulo Dybala, actual jugador de Roma, aseguró en una declaración ante la Guardia de Finanzas italiana en el marco de la conocida como 'Investigación Prisma' sobre Juventus, que su exequipo aun le adeuda cerca de tres millones de euros, es decir, 2.000 millones de pesos chilenos.

"No recuerdo cuándo me pagaron el último sueldo, pero sé muy bien que la 'Juve' todavía me debe dinero. No manejo la cantidad exacta, deben ser más o menos 3 millones netos", afirmó el atacante trasandino según informaron los medios italianos este viernes.

La investigación respecto a las maniobras salariales del conjunto de Turín tiene origen en 2020. Año en que el club llegó a un acuerdo con determinados jugadores para que renunciaran a cuatro meses de su remuneración y el presupuesto no se viera tan dañado en plena pandemia.

Tiempo después la Fiscalía empezó a investigar este convenio ya que, no sólo se trató de una renuncia salarial, sino que también fue postergar del pago de tres mensualidades. Un acto ilegal por parte de la "Vecchia Signora", pues el trato se hizo en privado.

"Cuando hicimos el acuerdo para el aplazamiento del salario, sabíamos que si renovaba mi contrato con Juventus los salarios atrasados se pagarían como un aumento de los posteriores sueldos. Pero sí me iba, me lo tendrían que abonar de inmediato", añadió Dybala en su declaración.

"En los meses de abril en este año la institución tiene la última oportunidad de devolver esos tres millones, de lo contrario mi abogado hará peticiones por escrito. Espero no llegar tan lejos, quiero mi dinero de vuelta pero sin interponer ninguna demanda y evitando problemas para ambas partes", aclaró la 'Joya'.

Este caso se asemeja al de la "Carta secreta" del portugués Cristiano Ronaldo, en el que la "Vecchia Signora" ocultó un documento que puso de manifiesto el acuerdo privado del club turinés con la estrella lusa y que reveló la trama de maniobras salariales.

Las diferencias respecto a lo de Dybala residen en los montos acordados, pues a "CR7" le correspondían casi veinte millones de euros (17 mil millones de pesos chilenos) y la firma del pacto, ya que el argentino si confirmó el tratado.

El atacante de Roma podría ser sancionado con hasta un mes fuera de los terrenos de juego, ya que el artículo 31 del Código de Justicia Deportiva italiano prohíbe tanto a clubes, como jugadores, pactar o pagar indemnizaciones que infrinjan las normas federativas.