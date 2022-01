¡Sorpresa en el mercado! Lorenzo Insigne fichó en Toronto FC de la MLS

El extremo italiano Lorenzo Insigne, de 30 años, fue anunciado este sábado como nuevo jugador del Toronto FC de la MLS estadounidense, equipo con el que firmó un contrato de cuatro años y al que se integrará el primero de julio.

"El seleccionado italiano Lorenzo Insigne firmó un pre-contrato con el Toronto FC en un emblemático movimiento para la MLS. Insigne se unirá el primero de julio como un jugador designado después de terminar su actual contrato con el Napoli italiano", informó el cuadro canadiense en una nota de prensa.

Insigne, figura de la Italia campeona en la Eurocopa de 2021, ganará 15 millones de dólares por temporada con el Toronto FC que será dirigido desde la siguiente temporada por Bob Bradley, seleccionador de Estados Unidos en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.

Lorenzo es el capitán de Napoli, con el que debutó en 2010 y en el que ha marcado 114 goles y repartido 95 asistencias en 416 partidos en distintas competencias como la Liga de Campeones de Europa y la Liga de Europa.

Con la selección italiana, Insigne ha jugado 53 duelos en los que ha aportado 10 goles, además de que fue convocado para la Copa del Mundo Brasil 2014.

"La habilidad de Lorenzo de crear oportunidades para él y sus compañeros es especial. Es un jugador que juega para el equipo y que siempre quieres ir a ver porque siempre tiene oportunidades de hacer cosas inolvidables", señaló Bradley sobre su nuevo refuerzo.

El técnico confía en que Insigne le dé el segundo título a Toronto, que en 2017 conquistó su único trofeo en una plantilla que tenía entre sus figuras al italiano Sebastian Giovinco, nombrado en 2015 el Jugador Más Valioso de la MLS.

La campaña pasada, Toronto finalizó en el penúltimo lugar de la Conferencia Este, lo que lo dejó fuera de la fase final, por lo que la apuesta por Insigne y Bradley son para devolverle el protagonismo a los canadienses.

It’s not official until @FabrizioRomano says the magic words… 𝙃𝙀𝙍𝙀. 𝙒𝙀. 𝙂𝙊!



Benvenuto a Toronto, Lorenzo Insigne 🇮🇹@Lor_Insigne | #TFCLive pic.twitter.com/2Ved7P4SZF