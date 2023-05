Spalletti expresó entre lágrimas su alegría por el título de Napoli: Lo conseguí, me siento más tranquilo

El entrenador de Napoli, Luciano Spalletti, aliviado por haber conseguido por fin el título de liga que se le había resistido durante su carrera en Italia, aseguró este jueves tras la gloria con su equipo que "la felicidad acabó aquí".

"Mi mayor emoción es ver felices a los hinchas napolitanos. El problema fue llegar hasta aquí, pasaron por ciertos momentos de su vida pensando en este momento. Esta gente tiene derecho a vivir estos momentos", declaró el experimentado estratega a DAZN tras el partido en el que igualaron con Udinese.

"Ahora me siento más tranquilo, lo he conseguido, la felicidad acabó aquí", manifestó emocionado.

Hasta la actualidad Spalletti como DT solo había logrado en Italia los títulos de Copa y Supercopa con AS Roma, entre 2006 y 2008.

Luciano Spalletti’s brother Marcello died four years ago. Here’s the scudetto coach cracking up while dedicating this title to Marcello pic.twitter.com/O35t2TVQ1v