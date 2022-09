Totti y el drama de su divorcio: Miré su móvil y vi que había una tercera persona

El legendario ex jugador italiano Francesco Totti reveló algunos detalles de su divorcio con Ilary Blasi, junto a la cual tuvieron tres hijos.

"Dije que me iba a callar y así lo hice, pero he leído demasiadas falsedades en las últimas semanas que han hecho sufrir a mis hijos. No es cierto que yo haya sido el primero en traicionar", comenzó explicando en diálogo con Corriere della Sera.

Francesco Totti anunció su divorcio tras 20 años junto a la modelo Ilary Blasi #CooperativaContigo https://t.co/4HKNUQYnVh pic.twitter.com/rkibA9w8RK — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) July 11, 2022

"He vivido una etapa complicada, primero porque dejé de jugar y luego por la muerte de mi padre a causa del Covid 19. Yo también pasé un virus muy fuerte durante 15 días. Sin embargo, mi esposa, cuando más la necesitaba, no estaba", continuó.

"Nunca lo había hecho en 20 años ni ella conmigo. Pero cuando recibí avisos de diferentes personas en quienes confío, empecé a sospechar y miré su móvil. Vi que había una tercera persona que hacía de intermediaria entre Ilary y otra... Algo así como: nos vemos en el hotel", explicó.

"Eso me llevó a la depresión y no podía dormir. Fingí que no pasaba nada, pero ya no era yo sino otra persona", contó Totti.