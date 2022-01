Delantero paraguayo Carlos González tuvo que disculparse con la hinchada de Tigres

El delantero paraguayo Carlos González fue el centro de la polémica en la victoria de su equipo, Tigres, ante Pumas por 1-2 en la Liga MX: el jugador fue captado cantando el himno del rival mientras estaba en la banca de suplentes.

"Veo que mucha gente se molestó por el hecho que se me veía entonando el himno de Pumas. No es faltar al respeto a la institución que defiendes. Mi compromiso y profesionalismo jamás estará en duda Tigres. No mezclen las cosas", escribió el atacante en una historia de Instagram.

"Aparte, los compañeros que tenía a lado (en la banca) me preguntaron si me aprendí la canción y les dije que sí. No sabía que me estaban grabando. Pido perdón a la gente que se ofendió", cerró.

González, que jugó para Pumas entre 2018 y 2021, no está teniendo un buen paso por Tigres. Solo ha marcado 8 goles en 39 partidos, lo que se suma a esta situación que no agradó a los simpatizantes auriazules.