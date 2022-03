Gobernador de Querétaro entregó nuevo reporte tras batalla campal: 26 lesionados y ningún fallecido

El Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, informó que no hay fallecidos tras la lamentable batalla campal entre hinchas del club local y Atlas, que obligó a la suspensión del partido y los encuentros de este domingo en el fútbol mexicano.

"Es una tragedia porque aunque no hay muertos, no podemos decir que no es una tragedia. Condeno y lamento mucho lo sucedido, estoy lastimado", informó la autoridad en conferencia de prensa.

Según el informe de la policía, el saldo tras la batalla es de 26 lesionados, 24 hombres y dos mujeres, de los cuales tres se mantienen graves.

"Criminal, voy a dar contigo. Por lo que hiciste ayer (sábado) lastimaste a las familias de los queretanos. No mereces estar en las calles, tu sentencia social y moral será del tamaño de tu cobardía", añadió.

"Usaremos toda la tecnología para dar con cada uno de los participantes de estos hechos y nos vamos a segurar que no vuelvan a ponder un pie en un estadio", fue el mensaje de Kuri.