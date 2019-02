Hincha de Pumas que se tatuó a Nicolás Castillo tomará una drástica medida

Eric Gómez dijo no sentir rencor, pero aseguró que el chileno no tiene palabra.

Eric Gómez, el hincha de Pumas de México que se tatuó a Nicolás Castillo para evitar que el atacante deje el club, aseguró que no le guarda rencor al delantero, pero que le hará un cambió drástico a la imagen que lleva en su brazo derecho.

"El tatuaje me lo hice en noviembre en un partido en Monterrey y fue como un grito de desesperación. Así se lo hice saber a Nico para que se quedara y se identificara con los colores", dijo en entrevista con ESPN.

"La situación con Castillo no es ni rencor ni odio, simplemente lo que me causa molestia es que lo que habla deja mucho que desear, porque lo que hablas con la boca lo tienes que sostener ya sabemos con qué y Nico lo que no tiene es palabra", agregó.

Respecto al tatuaje, Eric Gómez aseguró que Castillo es "una persona que habló mucho, que dijo mucho y que deja mucho que desear no es digna de admirarse. Si decido hacerle algo al tatuaje es cortarle la cabeza simplemente por hablador".