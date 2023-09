Hincha se cambió de equipo en pleno despacho con canal de televisión

En las últimas horas se viralizó el registro de un fanático del fútbol que toda su vida fue hincha del club Monterrey, pero que ante las constantes humillaciones en el clásico con Tigres tomó la decisión de cambiar de bando.

Se trata de Ernesto Cuéllar, quien durante un despacho del canal TV Azteca, criticó al cuadro de los "rayados" por una nueva caída ante el equipo "felino" e incluso se animó a anunciar la controvertida determinación una vez concluido el 3-0 con que su escuadra cayó en el clásico regiomontano.

Cuéllar contó que estaba indignado con uno de los jugadores de Monterrey, a quien le arrojó la camiseta del club, quien le dio una patada: "Siempre nos humillan", reclamó, para luego indicar que "me voy a hacer de Tigres".

Posteriormente recibió una polera del conjunto rival, aventó la suya de los "rayados" y se vistió con la elástica amarilla: "No me queda, pero ya me hice Tigres", animándose también con algunos cánticos.