Miguel Vargas se abre a jugar por Perú: Uno siempre sueña con llegar a una selección

El arquero de Cienciano, el chileno Miguel "Manotas" Vargas, está en su primera temporada en el fútbol peruano y está haciendo una campaña que incluso lo tiene como opción para la selección incásica al tener doble nacionalidad.

Formado en la UC y con pasos por Santa Cruz, La Calera y Cobresal, Vargas cuenta detalles de su llegada al cuadro cuzqueño.

"Tengo ascendencia peruana por parte de mi padre. Mi papá me inscribió en el consulado de Perú en Santiago, así es que tengo la doble nacionalidad. Cuando llegué a Cusco, hice los trámites y me entregaron rápido el DNI, que es como le dicen al carné de identidad acá", explicó Vargas en entrevista con El Mercurio.

"Competir, lo que siempre he hecho. No que me aseguren ser titular, sino que competir en buena lid. Y lo he podido hacer. Desde que llegué a Cienciano, el profesor (el técnico argentino Gerardo Ameli) se ha portado muy bien, tal como el plantel y el resto del club. Esta era la oportunidad que buscaba desde hace tiempo", añadió.

Con respecto a jugar por Perú, Vargas expresó que "lo de la selección peruana es muy prematuro todavía y hay un titular indiscutido, Pedro Gallese. He jugado muy poco acá, el torneo recién está empezando, pero no puedo negar que uno siempre sueña con llegar a una selección. Estuve casi en todas las selecciones menores de Chile, desde la sub 15 a la sub 23. E incluso me tocó ser sparring de la selección principal y en un partido fui suplente".

Sobre su deambular sin éxito por clubes chilenos, Vargas comenta que "no es que no aproveché alguna oportunidad, porque nunca la tuve. Cuando me subieron al primer equipo de la UC, en mi puesto estaban Cristopher Toselli y Franco Costanzo. Por eso pedí ir a préstamo y en 2017 tuve continuidad en Santa Cruz. Volví a San Carlos y atajaba Matías Dituro. En Cobresal el titular era Sebastián López, y luego en Unión La Calera mi compañero en el puesto era Alexis Martín. De todos ellos siempre traté de aprender".