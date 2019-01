Jackson Martínez: No puedo entrenar más de tres días seguidos

El futbolista colombiano Jackson Martínez quien fue hace algún tiempo goleador de FC Porto y fichaje estrella en China, ha tenido que lidiar con distintas lesiones los últimos años. El actual delantero del Portimonense de Portugal no puede entrenar tres días seguidos por los dolores que le causan su tobillo.

"Es una lucha diaria. Me levanto a las cuatro de la mañana por el dolor y me toca esperar un rato a que se vaya para poder dormir de nuevo", afirmó el ex Atlético de Madrid quien en 2015 tuvo una operación en su tobillo de la que no ha podido recuperarse del todo.

Estos dolores no solo le privan de un descanso normal, sino que el entrenar con su equipo también es un problema diario: "Entrenarme tampoco es fácil, no puedo hacerlo dos o tres días seguidos. Me gustaría trabajar con normalidad todos los días pero los médicos y el fisioterapeuta me dijeron que eso era imposible. Sigo un programa específico".

El colombiano, pese a los problemas, lleva cuatro goles convertidos en la presente campaña.