Pepe denunció a futbolista argentino ante la justicia por racismo

Tras la victoria del Porto por 3-2 ante Famalicao por la vuelta de la semifinal de la Copa de Portugal, Pepe presentó una denuncia penal contra el argentino Santiago Colombatto por insultos racistas.

La acusación que fue presentada ante la Policía de Seguridad Pública portuguesa tiene que ver con el episodio ocurrido a los 87 minutos del encuentro.

Según lo narrado por el exjugador Real Madrid, el mediocampista cordobés lo habría llamado "mono" mientras se encontraba siendo asistido en el campo de juego. Si bien las cámaras de la transmisión no capturaron el episodio, si se puedo ver el enfado del defensor luso-brasileño con su adversario.

"Es muy triste que esto ocurra entre atletas de este nivel. Desgraciadamente, el árbitro no tuvo coraje porque lo escuchó. Él (Colombatto) me llamó mono", dijo el veterano zaguero al canal estatal RTP al final del choque.

Sérgio Conceição, entrenador de los Dragones, habló en conferencia de prensa sobre lo acontecido y recalcó su apoyo hacia Pepe: "Hay audios del árbitro y el Consejo Arbitral ha de comprender lo que el jugador del Famalicão llamó a Pepe. Es uno de los jugadores portugueses con más títulos... Le faltó el respeto a Pepe".

Por el lado de los Famalicenses, el entrenador João Pedro Sousa declaró su dirigido le negó la acusación y concluyó: "Sean jugadores, sean entrenadores, sean dirigentes, sea quien sea que diga que Colombatto ofendió a alguien, es mentira. Es mentira".

Colombatto, en tanto, publicó en redes sociales un descargo donde negó lo narrado por Pepe.

"Anoche sucedió algo muy triste durante el partido contra el Porto. No fue la derrota ni la eliminación. Un futbolista del equipo rival, al que admiro y considero referente, me acusó en falso de haberle llamado 'mono'. Quiero pensar que fue una equivocación, que no escucho correctamente lo que yo dije, aunque analizando su comportamiento posterior tengo serias dudas al respecto", así comienza el comunicado del mediocampista argentino en sus redes sociales.

"Mis palabras fueron textualmente 'Me pegaste un patadón boludo'. Ahí estarán las imágenes para corroborarlo. Se lo dije, además, en un tono cercano y amigable, dentro de lo que es el contexto de un partido y en consecuencia con lo que la figura de Pepe significa para mí. Tanto es así que tras el choque busqué a Pepe en los vestuarios para aclarar lo sucedido, pero él no quiso siquiera escucharme", añadió quien fuera seleccionado argentino en los Juegos Panamericanos de Lima.