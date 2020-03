Club suizo FC Sion despidió a nueve jugadores que rechazaron rebaja en sus sueldos

Entre ellos está el ex FC Barcelona y Arsenal, Alex Song.

El club suizo FC Sion rescindió los contratos de nueve jugadores que rechazaron rebajar sus sueldos en medio del incierto panorama financiero surgido en el fútbol mundial por culpa del coronavirus.

La publicación helvética Blick contó que el timonel de dicha institución, Christian Constantin, terminó con los vínuclos de los futbolistas de ofrma unilateral luego que no aceptaron la oferta para reducir sus salarios.

Entre los afectados está el ex jugador de Arsenal y FC Barcelona, Alex Song, quien fue compañero de Alexis Sánchez, además de Johan Djourou, el ex delantero de AS Roma Seydou Doumbia, Patjim Kasami, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Mickael Facchinetti y Christian Zock y Birama Ndoye.

Desde el sindicato suizo de futbolistas afirmaron que "esperamos que estos despidos sean revocados y se puedan discutir posibles soluciones".