Erick Pulgar y comparación con Felipe Melo: Parezco tranquilo, pero en el campo soy otro

El seleccionando chileno Erick Pulgar, jugador de Galatasaray, tuvo una entrevista con GSTV, canal de televisión del club, donde habló sobre su llegada al cuadro "conquistador", y lo que puede sumar al equipo.

Al ser comparado con Felipe Melo, antiguo volante y figura de "los leones", el chileno dijo que "es un jugador admirable por su carácter en el campo. Yo parezco ser tranquilo, pero en el campo soy otra persona. Los hinchas más adrenalina te dan y más ganas te dan de ir fuerte a cada jugada".

"Me integré muy bien con el grupo. Los jugadores me recibieron muy bien. Hay jugadores sudamericanos que me han explicado como es la situación en Galatasaray", relató sobre su arribo a Estambul.

"Quiero llegar a meterme como titular, que es lo primero, y luego aportar y ayudar al equipo, porque a eso vine; a aportar y ayudar con mis cualidades en los partidos", agregó.

Pulgar suma 18 minutos en dos partidos como suplente por la Superliga de Turquía, y espera poder tener más tiempo en cancha en el duelo de Galatasaray frente a Goztepe el lunes 21 de febrero, a las 14:00 de Chile.