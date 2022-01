Ex seleccionado turco falleció a los 27 años en accidente de tránsito

El futbolista internacional turco Ahmet Calik, de 27 años, defensa de Konyaspor, falleció esta mañana en un accidente de tránsito, según informó el club.

"Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de nuestro futbolista Ahmet Çalik, quien se ganó el cariño de nuestra afición y de nuestra ciudad desde el primer día que llegó", explica el equipo en un mensaje en sus redes sociales.

El accidente tuvo lugar en una carretera al sur de Ankara, y el vehículo del jugador, que viajaba solo, salió de la calzada, chocó contra el barrera metálica y acabó volcado al pie de una pendiente a cierta distancia de la carretera, sin que se conozcan aún las causas.

Ahmet Çalik, que inició su carrera en el Gençlerbirlik de Ankara, jugó entre 2017 y 2020 en Galatasaray, uno de los tres grandes de Turquía, antes de llegar al Konyaspor.

Entre 2015 y 2017 fue además convocado en ocho ocasiones por la selección nacional.

Black Tuesday Ahmet Çalık, 27-year-old football player from Ittifak Holding Konyaspor, died in a car accident this morning around 9:00 a.m.



May his soul rest in perfect peace 🕊 pic.twitter.com/dOixynu9ck