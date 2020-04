A 13 años: FC Barcelona recordó el "maradoniano" gol de Lionel Messi a Getafe

Este sábado 18 de abril se cumplen 13 años del gol que Lionel Messi le convirtió con FC Barcelona a Getafe en las semifinales de la Copa del Rey, anotación recordada por ser muy similar a la que Diego Maradona le hizo a Inglaterra en el Mundial de México 1986.

Fue el propio elenco "Culé" el que se encargó de revivir la conquista de la "Pulga", que en aquella ocasión tenía tan solo 19 años de edad.

Con 14 toques al balón con el pie derecho e izquierdo, cinco rivales regateados, casi 60 metros de cancha recorridos y 13 segundos, el hoy multicampeón con los catalanes deslumbró al mundo.

Esta fue la gran conquista de Messi a Getafe:

#OnThisDay | April 18, 2007



In the first leg of the Copa del Rey semifinals, the 19-year-old future goat Leo #Messi takes the ball in Barça's half and blows past Getafe to score one of the most astounding goals ever witnessed. 😳🤯 pic.twitter.com/GmG9mjF1pk