El generoso regalo de Messi a sus compañeros de Inter Miami

El astro argentino Lionel Messi tuvo un grandioso gesto con todos sus compañeros de Inter Miami, club en el que fichó tras una larga trayectoria en Europa.

De acuerdo a lo que explicó el jugador Deandre Yedlin a los periodistas, en zona mixta, el exFC Barcelona y París Saint-Germain regaló a cada uno de los integrantes del plantel un set de audífonos Beats by Dre de colores rosa y negro.

"Messi los consiguió para todo el equipo (...) No sé si los compró él, pero nos los dio a todo el equipo en el primer partido", contó.

Yedlin has said that Messi gave all his Inter Miami teammates beats headphones in the clubs colours to celebrate their first win together pic.twitter.com/Oqu4WBkek4