El horrendo Mickey Mouse que desató las burlas contra Messi en redes sociales

En el cumpleaños de uno de los hijos del atacante argentino de FC Barcelona Lionel Messi, se dejó ver una curiosa versión de Mickey Mouse, algo que despertó las burlas contra el delantero, sobre todo por el alto valor de su sueldo.

Mira acá la reacciones de las redes sociales:

Eu hoje tô só o Mickey da festa de aniversário do filho do Messi pic.twitter.com/LRgcEEpJuw

Eu to animado com o carnaval que nem o Mickey no aniversário do filho do Messi! pic.twitter.com/AQkUhGL8PT