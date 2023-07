¡Intratable! Lionel Messi repitió para extender la ventaja de Inter Miami sobre Atlanta United

El astro argentino Lionel Messi marcó nuevamente diferencias y en 22 minutos firmó su doblete para Inter Miami ante Atlanta United en la Leagues Cup.

Messi comandó las acciones en mitad de cancha, la pasó a Robert Taylor y desde la izquierda recibió la devolución con un centro, para rematar con diestra, sin marca, dentro del área para el 2-0 parcial.

