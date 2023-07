Jugador de Cruz Azul estalló por gol de Messi: Qué vergüenza los árbitros

El futbolista de Cruz Azul Carlos Salcedo criticó a los jueces del encuentro que su equipo perdió 2-1 con Inter Miami por un gol de Lionel Messi en los descuentos, asegurando que la falta cobrada no fue tal.

A través de un posteo en su cuenta de Twitter pidió que se utilice el VAR y dijo que "todos somos seres humanos y cometemos errores, pero ¿dónde está la falta que dice el árbitro que existe de parte de mi compañero Kevin? Hagamos las cosas como son".

En Instagram fue más punzante y aseguró que "¡Qué vergüenza lo de los árbitros! Dice que fue falta de nuestro 5 y aquí está claro que ni falta... o se usa el VAR en todo o que no se use. Sé que somos seres humanos, pero ahora ya tienen una herramienta más para que no sucedan estas cosas".

"Aparte se pasó más del tiempo agregado", cerró.

Por favor @LeaguesCup háganles usar el #VAR a los árbitros… todos somos seres humanos y cometemos errores, pero donde está la falta que dice el árbitro que existe de parte de mi compañero #Kevin hagamos las cosas como son… pic.twitter.com/6Mlypk9TcJ — Carlos Salcedo (@Csalcedojr) July 22, 2023