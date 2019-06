La ONU generó polémica por comparación del sueldo de Messi con los del fútbol femenino

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) compartió una publicación en redes sociales en la que comparó el sueldo del astro argentino Lionel Messi con los de las jugadoras de fútbol femenino.

El organismo internacional subió un gráfico en el que señalan que el capitán de FC Barcelona gana 84 millones de dólares anuales, el doble de lo que reciben en total 1.693 jugadoras de las siete ligas más importantes del mundo.

El salario sumado de las futbolistas es de 42,6 millones de la divisa norteamericana, un número con el que la ONU busca crear conciencia sobre las desigualdades que existen en el fútbol entre hombres y mujeres.

La publicación de la ONU comparando los salarios de Messi y de 1.693 jugadoras:

⚽️ 1 male soccer player makes almost double as much as the combined salaries of all players in the top 7 women's soccer leagues.



During the #WomensWorldCup2019, join @UN_Women in demanding equal pay for #WomenInSport. https://t.co/5xnSaUqEO1 pic.twitter.com/SMr23362hg