Lionel Messi adelantó sus vacaciones y no jugará la última fecha con Barcelona

Durante el entrenamiento de este viernes en el campo "Tito Vilanova" de la Ciudad Deportiva "Joan Gamper" llamó la atención la ausencia de Lionel Messi, quien no participó de la práctica luego de adelantar sus vacaciones, por lo cual no jugará este sábado ante Eibar.

Según cuenta Infobae, la idea de Messi es anticipar sus vacaciones y así focalizarse en la Copa América, torneo que aún no aparece en el palmarés del rosarino.

"Hay tres jugadores que han hecho un esfuerzo enorme. No quiero decir que los demás futbolistas de la plantilla no lo han dado todo, pero Messi, Pedri y De Jong han tenido muchos minutos y responsabilidades. Hablando físicamente, tengo que proteger a estos jugadores. Pedri se va a la Eurocopa y Leo tiene Copa América. De Jong sí estará ante Eibar. He hablado con ellos y hemos llegado a un acuerdo", explicó Koeman en conferencia de prensa.

Así, en España ya especulan con la posibilidad de que el fin de semana pasado Messi haya jugado su último partido con el elenco culé debido a que aún no renueva su contrato con el equipo catalán.