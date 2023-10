Lionel Messi desmintió supuesta reunión con el presidente de Barcelona

Posterior a recibir su octavo Balón de Oro, Lionel Messi salió al frente de un rumor sobre una supuesta junta para acercarse nuevamente a FC Barcelona, descartando tajantemente aquella versión.

A través de la cuenta de su club de la Kings League, Jijantes FC, el periodista catalán Gerard Romero aseguró que la "Pulga" se juntó con el presidente "culé" Joan Laporta tras la ceremonia de premiación con el fin de planificar un homenaje.

Messi mostró su molestia en Instagram, con un claro mensaje hacia el profesional de las comunicaciones. "Mentís, mentís una vez más", escribió la estrella argentina.

A raíz de las miles de reacciones, Romero salió a pedir disculpas en su perfil de X (ex Twitter) y asguró que "me han vuelto a engañar con algo relacionado con Leo" y que "trabajaremos para que no vuelva a ocurrir".

MIL DISCUPAS a todos, y MIL MÁS.



Me han vuelto a engañar con algo relacionado con LEO. No aprendo. Lo siento. MUY jodido.



Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir.



Disculpas https://t.co/j1lM5kvV0Q — Gerard Romero (@gerardromero) October 31, 2023

Messi mencionó a Barcelona al ser abordado por la prensa luego de la gala del Balón de Oro, expresando que "me encantaría poder despedirme de la gente de otra manera. Creo que tuve una sensación rara cuando me fui. Barcelona es mi casa".

Sin embargo, no existe alguna posibilidad abierta, y el rosarino deberá reintegrarse a las filas de Inter Miami, que iniciará una gira de amistosos por Asia.