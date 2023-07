Lionel Messi fue figura con doblete en la goleada de Inter Miami a Atlanta United

El argentino Lionel Messi brilló en su primer partido como titular en Inter Miami, firmando un doblete en la goleada por 4-0 a Atlanta United en la Leagues Cup de la MLS y la Liga MX.

Messi, quien debutó la semana pasada en el cuadro estadounidense, llevó la jineta de capitán y necesitó 22 minutos para marcar diferencias con dos tantos para los floridanos.

La apertura de la cuenta llegó a los ocho minutos, tras un excelente pase de Sergio Busquets que dejó solo a Messi. El argentino remató de zurda en el área, y tras un rebote en el palo, definió con la diestra para el 1-0.

Busquets 🤝 Messi



Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club 👏👏#MIAvATL | 1-0 | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 25, 2023

En el minuto 22, Robert Taylor lanzó un centro desde la banda izquierda y Messi, otra vez con la derecha, remató sin contratiempos para el 2-0 parcial.

Taylor ➡️ Messi for his second of the night to double the lead in the 22nd minute 👏#MIAvATL | 2-0 pic.twitter.com/bVvzkLJdDA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

Poco antes del descanso llegó el tercero para Inter, con un tremendo zurdazo de Robert Taylor, la otra figura de la noche (44').

ROBERT TAYLOR BANGER 🚨



Cremaschi with the flick on to Taylor to give us a three goal lead in the 44th minute🤯#MIAvATL | 3-0 pic.twitter.com/8T4ttw5vaY — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

Finalmente, el cuarto gol definitivo llegó de contragolpe: Messi avanzó sin presión en la mitad de cancha y asistió a Taylor, quien también firmó su doblete personal (53').

Taylor bags a brace 2️⃣



Messi sets up Taylor for our FOURTH of the night 👏#MIAvATL | 4-0 pic.twitter.com/ssG8CyqXWu — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

Con la ventaja resuelta antes de la hora de juego, Inter administró el juego y Messi terminó por dejar la cancha en el minuto 77, reemplazado por Robbie Robinson.

Atlanta United tuvo la chance de descontar en el minuto 83, tras un penal del expulsado Christopher Mcvey, pero el arquero Drake Callender atajó el disparo del argentino Thiago Almada (84').

HE'S OUR KEEPER 🗣️🧤🧤🧤 pic.twitter.com/VkrRs9Sx2S — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

Con el triunfo, Inter Miami quedó como líder del Grupo 10 de la Leagues Cup y avanzó a los dieciseisavos de final, con un rival aún por definir.