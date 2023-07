Lionel Messi golpeó de entrada y abrió la cuenta para Inter Miami ante Atlanta United

El argentino Lionel Messi pegó de entrada y anotó su segundo gol con Inter Miami, el primero como titular, en los compases iniciales del duelo contra Atlanta United en la Leagues Cup.

Messi recibió un espectacular pase del español Sergio Busquets e intentó definir de zurda en el mano a mano frente al arquero Brad Guzan, pero tras rebotar en el palo, definió de derecha.

