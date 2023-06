Lionel Messi se impuso con el mejor gol de la Champions League 2022-23

La Champions League dio a conocer este viernes el mejor gol de la pasada edición 2022-23, y fue el argentino Lionel Messi quien se impuso en la elección con una de sus anotaciones junto a Paris Saint-Germain.

En sus redes sociales el torneo entregó los resultados de la elección, saliendo victorioso el tanto de la "Pulga" que marcó en el empate 1-1 entre los parisinos y Benfica en la tercera fecha de la fase de grupos del certamen europeo.

Entre los candidatos al mejor gol también se encontraban el de Erling Haaland a Borussia Dortmund, dos de Kylian Mbappé a Juventus, Darwin Núñez a Real Madrid, Alejandro Grimaldo a Maccabi Haifa, Vinicius Jr ante Manchester City, Kevin De Bruyne a Real Madrid, Rodri ante Bayern Munich y otro de Karim Adeyemi a Chelsea.

- El gol de Messi que se impuso como el mejor de la Champions 2022-23:

The Goal of the Tournament results are in... 🥁



Congrats, Leo Messi! 👏#UCLGOTT | @Heineken pic.twitter.com/I4JDZF9xN1