Lionel Messi volvió a entrenar al margen del resto a una semana del reestreno de FC Barcelona

El argentino Lionel Messi, que se perdió los dos últimos entrenamientos por una contractura en el cuádriceps, realizó este sábado trabajo específico sobre el césped del Camp Nou, donde el primer equipo se ejercitó por vez primera desde la pausa por el coronavirus.

El jugador argentino sigue ejercitándose al margen de sus compañeros, pero esta vez lo hizo sobre el césped, junto al lateral portugués Nelson Semedo.

A su vez, el delantero uruguayo Luis Suárez recibió el alta médica y estará disponible para jugar en el cuadro catalán cuando el próximo sábado vuelvan a jugar por la liga española ante Mallorca.

Después de tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo ya por fin tengo el alta 💪💪💪🔴🔵#siemprepositivo #esfuerzomaximo #focusfuture



After so much effort, sacrifice and work I have finally registered alta #alwayspositive 💪💪🔵🔴 pic.twitter.com/piOWSJk39E