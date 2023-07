Martino se molestó por hinchas de Inter Miami que se fueron del estadio tras salida de Messi

Gerardo Martino, técnico de Inter Miami, manifestó su molestia por la actitud de varios hinchas durante el partido con Atlanta United, ya que dejaron el estadio cuando Lionel Messi salió del terreno de juego.

"No me di cuenta, pero en definitiva él es una figura tan importante en el mundo que es difícil no justificar esas actitudes. Evidentemente, hubiese esperado que la gente se quedara hasta lo último para aplaudir al equipo", declaró Martino en la rueda de prensa.

Messi, quien fue titular y brilló con un doblete, fue sustituido por Robbie Robinson en el minuto 77 y salió ovacionado. No obstante, a los segundos varios empezaron a retirarse, sin ver el final del encuentro.

Respecto al cambio de Messi, Martino aclaró que "Leo me manifestó que estaba para jugar más minutos. Desde el segundo tiempo eso era imposible. Habíamos hablado de esto, que me hacía señas para definir si seguía. Con Busquets también nos pusimos de acuerdo".

"Yo soy de los que piensan que el público da respuesta en función a lo que recibe del equipo, hoy fue una buena actuación del equipo. Con las grandes figuras que vienen a ver a Leo, tener buenas actuaciones, creo que es muy grande, sobre todo el contagio que nos da a nosotros, que es lo que más nos ocupa", aseveró.