Messi explicó su baja en amistoso en Hong Kong: Escuché muchas cosas sin nada que ver

Lionel Messi, delantero de Inter Miami, salió a explicar que no jugó el amistoso frente a la selección de Hong Kong el pasado 4 de febrero, ausencia que generó críticas desde el país asiático e incluso repercusiones para la productora del evento.

"He leído y escuchado muchísimas cosas que se dijeron después de lo que pasó, por eso he preferido dar la explicación que realmente es y no tener que leer cosas falsas. Como todos saben, siempre quiero jugar y quiero entrar en todos los partidos", inició en un video subido a la red social china Weibo.

"Escuché que no he querido jugar por temas políticos y muchas otras cosas que no tienen nada que ver. Si hubiese sido así no hubiese viajado ni a Japón ni hubiese ido tantas veces como fui a China en diferentes ocasiones", sumó.

"Como ya dije en la conferencia de prensa que hice, tenía una inflamación en el abductor y no pude participar. En el primer partido en Arabia lo sentí, en el segundo intenté jugar y fue a peor. Intenté el día anterior en el entrenamiento hacer un esfuerzo por toda la gente que había, hice lo que pude", aseguró.

"La verdad que no podía jugar, porque sentía molestias y tenía riesgo de ir a peor. Pasaron los días, me sentí un poco mejor y por eso jugué en Japón. Como siempre mandarle un cariño muy grande a toda la gente de China, que siempre lo he tenido", concluyó el argentino.

Tras cerrar su pretemporada con un amistoso frente a Newell's Old Boys, Messi e Inter Miami arrancarán la MLS ante Real Salt Lake el miércoles 21 de febrero a las 22:00 horas de Chile (01:00 GMT).