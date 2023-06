Messi: Si no éramos campeones del mundo no estaría más en la selección

El astro argentino Lionel Messi apuntó a que su permanencia en la selección albiceleste está directamente ligada al título que logró en el Mundial de Qatar 2022.

"Todo el Mundial lo disfruté muchísimo porque sabía que podía ser el último y siendo sincero, creo que si no hubiésemos sido campeones del mundo yo no estaría más en la selección", dijo en la TV Pública.

"Si no era así, por lo menos lo tenía que intentar. No podía ser que haya ganado todo a nivel de clubes e individual y si no lo hubiera hecho con la selección era como si me hubiese faltado algo", complementó.

"Siendo campeón del mundo no puedo dejar la selección y tengo que disfrutar de todo esto, pero a la vez que lo disfrutaba, tenía una tranquilidad enorme con el grupo que teníamos", apuntó.