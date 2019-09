Mourinho: "Messi me hizo mejor entrenador"

El técnico José Mourinho está sin trabajo hace casi un año, pero se mantiene en las noticias gracias a frases que siempre dejan algo en los medios, y esta vez no fue la excepción dado que en una entrevista con la Agencia EFE manifestó que Lionel Messi lo hizo mejor jugador.

"Yo en mi situación personal siempre digo que debo tanto a mis jugadores, como a los que no han sido mis jugadores y me han creado problemas. Por ejemplo, Messi nunca jugó en mi equipo pero jugué contra él y me ha hecho mejor entrenador por tener que preparar partidos, por tener que organizar mi equipo. Cuando digo Messi digo también todos los grandes jugadores contra los que he jugado", comentó.

Mourinho tuvo un gran paso por Real Madrid y es por ello que siempre se le liga al club merengue, pero el portugués pone paños fríos.

"Yo no vengo, yo no entro (a Madrid) porque no me gusta que la gente lo pueda interpretar de un modo negativo. A mí me encantaría estar más veces en Madrid, ir al estadio y ver algún partido. Yo he estoy viajando mucho y voy a ver muchos partidos, sigo diferentes deportes que me encantan y me gustaría estar más en Madrid y ver a mis amigos, pero no lo hago. No lo hago por querer proteger esta situación que son siempre situaciones que no me gusta alimentar", comentó.