Robbie Robinson también le dio la bienvenida a Messi en Inter Miami

El delantero Robbie Robinson, de breve paso por la selección chilena hace un par de años, compartió entrenamiento con el argentino Lionel Messi, flamante fichaje de Inter Miami, en MLS.

El rosarino cumplió su primera práctica con sus nuevos compañeros tras lo cual el jugador de origen chileno subió una imagen donde sale en primer plano el seleccionado trasandino.

"Welcome Messi", escribió Robinson, quien le agregó el emoji de una cabra en relación a que el trasandino es el mejor de todos los tiempos ("Greatest of all time").