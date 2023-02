Técnico de Inter Miami reconoció que se ilusiona con fichar a Messi

El entrenador de Inter Miami, Phil Neville, reconoció que la institución de la Major League Soccer tiene deseos de fichar a Lionel Messi y dar un golpe al mercado del deporte estadounidense, así como también le ilusiona la opción de sumar a Sergio Busquets.

"No voy a negarlo ni a decir que no hay verdad en la especulación de que estamos interesados en Lionel Messi y Sergio Busquets", comentó a The Times.

"Desde que me sumé a Miami hemos sido vinculados con muchos jugadores top, desde Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Willian, Cesc Fábregas y Luis Suárez... a todos ellos puedes mencionarlos", apuntó.

"Siempre vamos a estar vinculados a los mejores jugadores del mundo, tuvimos a Gonzalo Higuaín, Blaise Matuidi y ahora tenemos la oportunidad de traer a algunos designados antes de sus retiros", postuló Neville, que jugó durante su carrera en Manchester United y Everton.