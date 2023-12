Albert Acevedo tras concretar su retiro: Me voy tranquilo y contento de haber vivido un sueño

Luego de jugar su último partido como profesional en la derrota de Magallanes en la final de Copa Chile, el defensor Albert Acevedo comentó sus sensaciones de la decisión de dejar el fútbol y señaló que se va tranquilo por lo hecho en 21 años de carrera como jugador.

"Me voy tranquilo. Me voy en paz, con la frente en alto, y contento de haber vivido un sueño, de que mi sueño de pequeño se haya hecho realidad", dijo en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"En algún momento terminan las cosas y empiezan otras, pero me voy agradecido de cada persona que se cruzó en camino, porque de todas aprendí mucho", añadió.

"Pudo haber quedado algo pendiente, quizás haber jugado en el extranjero. No es una deuda, porque cada cosa que pude lograr o que no pude lograr, porque todo lo que hice fue hasta lo que me alcanzó, y por eso me voy tranquilo", completó.

Acevedo se formó en Unión Española, pero debutó profesionalmente con la camiseta de Universidad Católica en 2002, elenco con el que levantó el Apertura de aquel año y el Clausura 2005. Luego, defendió a Cobreloa y O'Higgins.

Posteriormente llegó a Universidad de Chile para ganar la Copa Sudamericana 2011 y el tricampeonato nacional de ambos torneos cortos de ese año y el Apertura 2012, junto a la Copa Chile 2012-13.

Regresó a O'Higgins y obtuvo la Supercopa 2014, en un periodo entre 2013 y 2021 en Rancagua. En 2022 recaló en Magallanes, donde logró el ascenso como campeón, una Copa Chile y la Supercopa 2023.