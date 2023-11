Joaquín Larrivey: Este es un equipo que no baja los brazos

El héroe de Magallanes en el triunfo 4-3 sobre Curicó Unido por la fecha 28 del Campeonato Nacional, Joaquín Larrivey, se manifestó satisfecho por la victoria y por conseguir un respiro en su lucha por evitar el descenso, enviando al cuadro "tortero" a Primera B gracias a tres de sus goles.

"Más allá de los goles, me ha tocado convertir a Curicó casi siempre, pero el equipo necesitaba un triunfo, sobre todo como se dieron las cosas, estábamos matemáticamente descendidos y fueron 20 minutos de mucho coraje y empuje", dijo a TNT Sports.

"Después empezamos a jugar mejor, este es un equipo ganador, es una manera de vivir que este equipo tiene que no se entrega nunca, en el peor momento seguimos luchando, batallando. Es un equipo con mentalidad ganadora a pesar que no se han dados los resultados como queremos. Es un equipo que no baja los brazos y no lo vamos a hacer hasta el final", apuntó.

"Todavía estamos a cuatro puntos, esto nos obliga a enfrentar el próximo partido con mucho empuje, lo vamos a jugar como una final. Estoy agradecido de la gente que acompañó y la gente que estaba en casa", cerró el argentino.