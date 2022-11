Nicolás Núñez, DT de Magallanes: Hubo miedo, pero nos aferramos a nuestro juego

El entrenador de Magallanes, Nicolás Núñez, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa para comentar el título logrado Primera B, y aseguró que hoy la sensación es de alivio, sobre luego del miedo que sintieron en medio de la arremetida de Cobreloa y del bajón que tuvo su equipo en la segunda parte del Campeonato de Ascenso.

"Hoy la sensación es de alivio, de felicidad. Es un alivio porque fue competitivo hasta el final, con Cobreloa exigiéndonos hasta el final y sacó lo mejor de nosotros. Es un logro importante, y nos pone muy contentos, así es que estamos con esa sensación de satisfacción. Hoy y mañana descansaremos para luego pensar en la otra final que tenemos, y nos pone contentos tener este tipo de instancias porque devuelve al equipo a un sitial importante", dijo Núñez en diálogo con el panel.

Respecto al fútbol mostrado, Núñez expresó que "a nosotros nos gusta la disposición del balón, más que jugar a dividir. Pudimos hacerlo, no fue fácil, y todo el mérito es de los jugadores que creyeron en esta idea".

Respecto a lo vivido a lo largo del Campeonato de Ascenso, Núñez tuvo especiales palabras para lo vivido en el segundo semestre, cuando Cobreloa aprovechó un bajón de Magallanes para acercarse.

"No te miento que las emociones están siempre. Hubo miedo y tratamos de ser transparentes, y fuimos sinceros con los jugadores, y fue un aprendizaje. Creo en los equipos de trabajo, y nos apoyamos mucho en el coach con el que trabajo para sacar lo mejor nuestro en esa situación y cómo abordar esas emociones. Valoro mucho el coraje que tuvimos, porque al final nos aferramos al funcionamiento del equipo, al juego, porque eso nos daba resultados. Siento que no hubo una baja de rendimiento, y esos partidos que perdimos o empatamos tuvimos muchas ocasiones que desperdiciamos, pero el juego nos sostenía", comentó Núñez antes de abordar los dichos de David Escalante, delantero de Cobreloa que aseguró a medio campeonato que alcanzarían a Magallanes y que además los eliminarían de Copa Chile, cosas que finalmente no se dieron.

"Sabíamos que desde el juego íbamos a superar a nuestros rivales y a veces esas declaraciones hieren el orgullo. Fueron muy desafiantes, muy directas y creíamos que no correspondía a lo que nosotros habíamos mostrado con respeto", expresó.

Respecto a la final de Copa Chile, a jugarse la próxima semana ante Universidad de Chile o Unión Española, Núñez dijo que "como no fue un objetivo principal, lo miramos con tranquilidad, pero se nos abre el apetito y decimos 'imagínate, el próximo año podemos estar en un torneo internacional".