Nicolás Núñez prefiere pensar en la última fecha: "Estará lindo el desafío, nos prepararemos para eso"

Todo estaba listo para el festejo de Magallanes tras imponerse sobre Rangers, pero la agónica remontada de Cobreloa ante Fernández Vial terminó apagando la fiesta en San Bernardo y estiró la definición del ascenso hasta la última fecha.



Pese a esto, el técnico de la "Academia", Nicolás Núñez, mantiene la calma y confía en que su equipo consiga el paso a la máxima categoría del fútbol nacional en la próxima jornada, asegurando que todo depende de ellos.



"Lo importante es que lo que depende de nosotros, lo hicimos. Dominamos, jugamos bien y si bien generamos muchas ocasiones, no fuimos certeros. A través de balones detenidos pudimos marcar la diferencia", comenzó señalando el entrenador.



En la misma línea, subrayó que "el equipo está contento, hicimos un gran partido y eso es en lo que pusimos la energía. Hay cosas que no dependen de nosotros y no podemos controlar, así que no hay necesidad de perder pensamientos en eso".



Por último, Núñez tuvo palabras para el encuentro del próximo fin de semana, puntualizando que "ahora toca descansar, enfrentamos a Recoleta que lo ha hecho muy bien, con un técnico muy capaz. Estará lindo el desafío, nos prepararemos para eso".