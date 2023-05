Núñez irá a Europa a perfeccionarse tras salir de Magallanes: Quiero visitar a Pellegrini y Guardiola

El director técnico nacional Nicolás Núñez irá a Europa a perfeccionarse tras su salida de Magallanes, club con el que logró tres títulos (Primera B, Copa Chile y Supercopa), pero con el que tuvo un pésimo inicio de Campeonato Nacional, dejando al club en el último lugar con solo ocho puntos, en 13 partidos jugados.

Núñez dijo en La Tercera que: "Estoy en ese proceso de armarlo (el viaje a Europa), de ver si en esta temporada, o en lo que queda, alcanzo a hacerlo. Y si no, será en el segundo semestre. Será en la tendencia de los técnicos que antes no pude visitar, después de mi retiro. Y también con técnicos nacionales que son importantes de escuchar, porque han vivido cosas y situaciones antes que yo y me pueden ayudar en este proceso".

"Me gustaría ver a Pep Guardiola, lo estoy gestionando; al técnico de Brighton (Roberto de Zerbi), a Mikel Arteta y a Luis Enrique. Y a Manuel Pellegrini, que siempre lo he buscado. Estoy gestionándolo. Hay gente que ha ido y que tiene línea directa con ellos. Me están ayudando", añadió

Además, dijo qué escuelas busca seguir: "De liderazgo, de conocimiento, la de Pellegrini. Seguro que tengo mucho que escuchar de él. Y desde el juego, mi modelo es Guardiola. Cuando vi a ese Barcelona de 2008 me encanté y he visto lo que ha avanzado. Quiero sacar mucho de estrategia mirándolo, viendo sus trabajos".

Finalmente, volvió a explicar su salida del "Manojito de Claveles": "Porque veía que el equipo jugaba bien, intentaba, pero estaba trabado, no podía. Después de tres años, quizás hay un proceso que pudo haberse desgastado desde lo anímico. Futbolísticamente, no; el equipo nunca se vio perdido en el campo. El tema anímico nos convirtió en un equipo vulnerable. Entonces, si el remezón podía ser un cambio de técnico, creí que era la mejor decisión".