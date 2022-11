Yorman Zapata: Me gustaría estar en Colo Colo o Universidad Católica

El delantero colombiano Yorman Zapata, una de las buenas figuras en el ascenso de Magallanes, reconoció que tiene la idea de nacionalizarse y que le gustaría jugar en Colo Colo o Universidad Católica, además de tener opciones en la selección chilena.

"Quiero nacionalizarme, ya que es más fácil que me puedan contratar porque no ocuparía cupo de extranjero", dijo en conversación con DirecTV Sports.

El ariete agregó que "me gustaría estar en Colo Colo o Universidad Católica. Sueño con llegar a la Selección Chilena".

Sobre su situación contractual, contó que "Universidad Católica es el dueño de un porcentaje de mi pase" y que las fuerzas básicas del cuadro cruzado tienen "mucha calidad". Recordó también que "cuando estaba -Gustavo- Quinteros, el ayudante me dijo que no me fuera, pero no me podían dar recursos".

"Ahora estoy enfocado en Magallanes. Después de la Copa Chile analizaré si existe una oferta con mi representante. No sé si Colo Colo me quiera llevar", ndicó.

"Vine a Chile porque un representante se interesó en mí y me trajo a la sub 20 de Universidad Católica", recordó.