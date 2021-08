Columnista comparó a Cristiano Ronaldo con Alexis Sánchez y aseguró que el City "esquivó una bala"

El regreso de Cristiano Ronaldo a Manchester United remeció al mundo del fútbol este viernes y un columnista en Inglaterra realizó una curiosa comparación con Alexis Sánchez, quien al igual que el portugués tuvo opciones de llegar al archirrival Manchester City.

"Cristiano Ronaldo es otro Alexis Sánchez. Manchester City ha esquivado una bala", se titula el artículo firmado por el redactor Alex Bhoterton en el medio Manchester Evening News.

Broterton escribió que "el City estaba desesperado por fichar a Alexis Sánchez del Arsenal en el verano de 2017, por lo que cuando el club londinense se negó a jugar a la pelota, lo persiguieron nuevamente en enero siguiente".

"Todo parecía preparado para poner fin a la prolongada saga, solo para que Sánchez aumentara sus demandas salariales en medio del interés tardío del United. El City se resistió, dijo que no, y el chileno se fue a la mitad roja de Manchester. Allí marcó tres goles y brindó seis asistencias en 32 partidos de la Premier League", agregó.

El columnista continuó diciendo que "el mensaje es claro: si desea unirse a nosotros, son nuestras condiciones o ninguna. Yo, y muchos otros fanáticos del City, estamos contentos de que el club se haya negado a pedir un rescate. Sí, fácilmente podríamos permitirnos el lujo de Ronaldo, pero ese no es el punto".

"El City es un equipo muy unido, no un grupo de individuos. Esa es su mayor fortaleza. Las estadísticas muestran claramente que Ronaldo no presiona el balón; es una táctica que el City no hace tanto como solía hacerlo, pero sigue siendo una faceta importante de su juego", cerró.

Cristiano Ronaldo concretó este viernes su regreso a Manchester United, luego de una semana marcada por las negociaciones de su agente con Manchester City, archirrival del equipo de Old Trafford.