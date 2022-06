Cristiano Ronaldo: "Manchester United volverá al lugar que pertenece"

Cristiano Ronaldo, delantero de Manchester United, aseguró que su equipo "volverá al lugar al que pertenece" después de una mala temporada con el conjunto inglés, donde terminaron sin ganar ningún título y sextos, a 13 puntos de la Premier League.

"Siempre es bonito meter goles para este club, pero lo más importante para mí es tratar de ganar partidos y levantar alguna copa. Creo que Manchester United volverá al lugar que pertenece. Puede que esto lleve tiempo, pero aún tengo fe", dijo en una entrevista publicada en la web oficial de su club.

"No sigo los registros, pero los registros me siguen a mí, y eso es bueno. Sigo encontrando motivación en el trabajo duro y la pasión por el fútbol, pero el club y mis compañeros me ayudan en todo momento", declaró sobre sus números en la actual temporada, donde anotó 24 goles en 38 duelos.

Además, el luso tuvo palabras para los hinchas "red devils"."Los aficionados son increíbles, porque siempre están con nosotros y nos apoyan incluso cuando perdemos un partido. Ellos siempre están en mi corazón, y creo que debemos respetarlos, porque siempre están de nuestro lado", indicó.

Ronaldo se encuentra junto a la selección de Portugal disputando la Nations League, torneo en el cual empató 1-1 frente a España en su primer partido del Grupo 2.