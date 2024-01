Escándalo: Rashford recibió millonaria multa por irse de fiesta y faltar a entrenamiento del United

Un escándalo se vivió en las últimas horas en Manchester United, ya que el inglés Marcus Rashford, una de sus figuras, faltó a un entrenamiento del equipo tras irse de fiesta.

Según reortó la prensa inglesa, Rashford se había reportado enfermo, pero más tarde se viralizaron fotos suyas en una celebración nocturna llevada a cabo el día anterior.

Por esto, el también atacante de la selección de su país recibió una multa de 750 mil euros (más de 750 millones de pesos), poco menos de dos semanas de sueldo.

Marcus Rashford can't do his goal celebration on the field, so he's doing it at parties. pic.twitter.com/021vFoty1m