Gary Neville acusó a los jugadores de Manchester United de comportarse como "bebés"

Gary Neville acusó a los jugadores de Manchester United de ser "flojos" y de comportarse como "bebés", después que el equipo perdiera 4-2 el pasado fin de semana contra Leicester City.

El que fue jugador de los "Diablos Rojos" habló en Sky Sports sobre la situación del equipo y criticó a Ole Gunnar Solskjaer por sus decisiones ante los "foxes", como la de alinear a Harry Maguire sin ritmo.

"No estuvo a la altura. Ponerle de titular fue quizás por un ataque de pánico de no tenerle ni a él ni a Varane, pero, ¿por qué no le quita al descanso? Ese fue el mayor error", dijo Neville.

"Son muy flojos y es un equipo horrible para ver cuando están con esa actitud. Dejan espacios por todos lados, no presionan bien, van andando por el campo, especialmente los de arriba y lo peor es que se deben pensar que son mejores de lo que son", añadió.

"Este equipo es paupérrimo cuando tiene que reaccionar a goles. Son como bebés después de sufrir un gol", añadió.

El United, que cayó de puestos de Champions League esta jornada, recibirá el miércoles a Atalanta en la Liga de Campeones.