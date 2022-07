Hinchas de Manchester United destrozaron a Maguire por gol de Melbourne Victory

Los seguidores de Manchester United quedaron preocupados luego que el defensor Harry Maguire dejara expuesta la lentitud de la zaga en el gol que marcó Melbourne Victory este viernes en el duelo amistoso de pretemporada que animaron en Australia.

En el minuto 5 del encuentro, una jugada rápida armada por la zona derecha del ataque encontró destapado a Chris Ikonomidis, quien definió sin problemas ante el golero Tom Heaton.

Esta acción causó molestia en los hinchas de los "diablos rojos", pues Maguire dejó en evidencia un paupérrimo retroceso y el sueco Victor Lindelof fue superado ampliamente en la marca al permitir el centro.

Por este motivo, llenaron las redes sociales con durísimas críticas a ambos futbolistas y además pidieron un nuevo refuerzo para el bloque posterior, pues la temporada previa fue uno de los puntos más bajos en una irregular temporada.

Revisa la jugada:

Maguire stops this goal from going in if he was fast but Lindelof is more to blame.pic.twitter.com/5oPCdt22g7